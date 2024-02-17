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Парламентская газета

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ЕС планирует использовать доходы от активов РФ для производства оружия

Евросоюз планирует использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.

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