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Сегодня наша страна отмечает важный государственный праздник - День России

Сегодня наша страна отмечает важный государственный праздник - День России

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с праздником.    Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.

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