Бразилец пропал на 5 месяцев прямо из своей комнаты, а потом в ней же появился

Таинственное исчезновение бразильского студента заставило власти строить весьма смелые теории. Бруно Борхес словно растворился в воздухе не выходя из своей комнаты, в центре которой стояла большая статуя.
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