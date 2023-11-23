Бразилец пропал на 5 месяцев прямо из своей комнаты, а потом в ней же появился

ВераВерная

Обычный маркетинговый ход. Собирался выпустить книгу, а чтоб лучше продавалась - напустил туману, подогрел к себе интерес. А сам спокойно на какой-нибудь фазенде сидел и работал. Нашли тоже чудеса)))