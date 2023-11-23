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TRENDYMEN

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  • Mark Kapustin
    Красивые съёмки 👍Как выглядит сама...
  • Antanas Kuzminskis
    Здоровый мужик.Дай БОГ ему счастья.👍👍👍👍👍.91-летний миллион...
  • Россиянин
    И в России пустыни есть. В Туркменистане тоже могли бы вместо памятников да мавзолеев озеленить землю.Саудовская Аравия...

Бразилец пропал на 5 месяцев прямо из своей комнаты, а потом в ней же появился

Бразилец пропал на 5 месяцев прямо из своей комнаты, а потом в ней же появился

Таинственное исчезновение бразильского студента заставило власти строить весьма смелые теории. Бруно Борхес словно растворился в воздухе не выходя из своей комнаты, в центре которой стояла большая статуя.

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Комментарии
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АР
Анатолий Рябенко
Клоунада?!?
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16 час.
ВераВерная
Обычный маркетинговый ход. Собирался выпустить книгу, а чтоб лучше продавалась - напустил туману, подогрел к себе интерес. А сам спокойно на какой-нибудь фазенде сидел и работал. Нашли тоже чудеса)))
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15 час.
Karmadon
Бразильцы таинственный народ. Никому не известно, как они вообще появились на этой территории.
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11 час.

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