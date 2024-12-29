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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касинтура о популярных видах спорта в Дагестане: «Футбол уже не так сильно отстает от борьбы. Люди начали говорить про «Динамо»

— На матче со «Спартаком» на стадионе не было свободных мест. В городе ажиотаж? — На решающих играх в ФНЛ было еще больше людей! У нас всегда была лучшая посещаемость в ФНЛ.

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