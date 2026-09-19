Глава Южной Осетии: большинство жителей связывают будущее с Россией

Большинство жителей Южной Осетии связывают будущее республики с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Марат Камболов.
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