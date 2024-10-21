В очередь, дети! Чайлдфри и Конституционный Суд РФ

Громкие заголовки: Госдума в I чтении запретила идеологию и пропаганду чайлфдри. Вот только важен нюанс: чайлфдри — это скорее система внутренний ценностей и убеждений, то есть человек принимает для себя решение, что не хочет заводить детей.
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