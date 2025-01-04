5 фильмов по сценариям Стивена Кинга, которые вам стоит посмотреть

Стивен Кинг — из тех писателей, которые не нуждаются в представлении. По его произведениям снято огромное количество полюбившихся всем фильмов, в том числе «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Оно», «Мгла» и «Кладбище домашних животных».