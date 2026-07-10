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Не только о футболе

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Топ-события пятницы: Испания — Бельгия на ЧМ-2026, Лига наций и Уимблдон

Топ-события пятницы: Испания — Бельгия на ЧМ-2026, Лига наций и Уимблдон

    За чем следить 10 июля: «Тур де Франс», Синнер против Джоковича, а также матчи США и Италии в женском волейболе! Не пропустите! ✅ 🏐 7:00: США — Турция, Лига наций (ж), предварительный этап — 3:2 (22:25, 25:23, 27:29, 25:21, 15:8) Лига наций (ж) .

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