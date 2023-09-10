Последний фильм с Джулианом Сэндсом «Проклятие Дудочника» выйдет в российский прокат

Хоррор «Проклятие Дудочника» выпустит в российский прокат 12 октября 2023 года компания Global Film. Это мрачное переосмысление средневековой легенды «Гамельнский крысолов» о мистическом персонаже, который с помощью музыки уводил за собой детей.
Хоррор «Проклятие Дудочника» выпустит в российский прокат 12 октября 2023 года компания Global Film. Это мрачное переосмысление средневековой легенды «Гамельнский крысолов» о мистическом персонаже, который с помощью музыки уводил за собой детей.
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