FiNE NEWS

1 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    СМИ: неизвестные ...
  • ИгорьОвчаренко
    Давно должны были уже воевать партизанские отряды и долбить нациков.СМИ: неизвестные ...
  • Olga Chuhutina
    Пидоры пригласят подора.Скрытное возвраще...

Последний фильм с Джулианом Сэндсом «Проклятие Дудочника» выйдет в российский прокат

Последний фильм с Джулианом Сэндсом «Проклятие Дудочника» выйдет в российский прокат

Хоррор «Проклятие Дудочника» выпустит в российский прокат 12 октября 2023 года компания Global Film. Это мрачное переосмысление средневековой легенды «Гамельнский крысолов» о мистическом персонаже, который с помощью музыки уводил за собой детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх