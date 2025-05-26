Экологическая акция FESCO и Минэкономразвития Приморья помогла очистить популярное у туристов место на о. Русский

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом»), Министерство экономического развития Приморского края и Приморское отделение Национального совета по корпоративному волонтерству провели экологическую акцию в бухте Аякс на острове Русский.
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