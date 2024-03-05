Победительница конкурса красоты поделилась своими впечатлениями о победе. Жительница Казани Роза Гадиева стала победительницей конкурса «Мисс Европа — 2024», который проходил в Бейруте (Ливан) с 15 по 24 февраля.
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