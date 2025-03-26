Ради моста «выпрямили» русло реки — грандиозный проект СССР

Мост инженера Мельникова через Пахру близ села Ям ввели в эксплуатацию в 1928 году. Необычность этого каменного строения заключается в том, что данный мост имеет рекордную для России крутизну сводов, называемую пологостью.
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