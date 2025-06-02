Эксперт Ступак перечислил основные тенденции в сфере занятости на 2025 год

На рынок труда повлияют гиг-экономика вместе с ИИ Топ-3 тенденций в сфере занятости на 2025 год и далее, которые повлияют на рынок труда, — увеличение использования ИИ в работе, гиг-экономика и поддержка баланса между работой и личной жизнью сотрудников и психического здоровья, сказал в интервю РИАМО тренер бизнес-школы Финансового университета при правительстве РФ и коммерческий директор «АйдоЛаб» Артем Ступак.