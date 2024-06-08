В меню сети «Вкусно – и точка» могут появиться блюда русской кухни

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» появиться блюда русской кухни.Гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» Олег Пароев рассказал о том, как изменится меню и появятся ли в нем алкогольные напитки.
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