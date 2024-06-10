Собянин: 60 москвичей за два года получили знак отличия «Волонтер Москвы»

Более 1,27 млн человек занимаются волонтерством в Москве, они помогают врачам и спасателям, заботятся о детях и пожилых, поддерживают приюты для животных, принимают активное участие в организации спортивных мероприятий и фестивалей.
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