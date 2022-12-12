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Il Giornale: США объявили Евросоюзу экономическую войну

Il Giornale: США объявили Евросоюзу экономическую войну

Еще в августе нынешнего года американский лидер Джо Байден подписал закон, предусматривающий снижение инфляции, а также одобрил субсидии и налоговые льготы на сумму 369 млрд долларов для поддержки «зеленого» бизнеса в Америке, пишет Il Giornale.

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