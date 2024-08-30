Гамбарян: Почти все пациенты с болезнью EVAL должны быть госпитализированы

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Маринэ Гамбарян сообщила, что практически все, кто у кого есть диагноз EVALI (англ.
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