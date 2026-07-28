Действующий Чемпион Шанхай Мастерс Уилсон победил О’Салливана

Кайрен Уилсон одержал победу над Ронни О’Салливаном и прошел в 1/4 финала на турнире Shanghai Masters, сообщает totallysnookered Кайрен Уилсон обыграл Ронни О’Салливана и вышел в 1/4 финала в Шанхае (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Второй день турнира Shanghai Masters 2026 ознаменовался драматичными поединками и значительными достижениями.