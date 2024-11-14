❗️ Мост в Джанкойском районе полностью восстановят в 2025 году «Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году.
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❗️ Мост в Джанкойском районе полностью восстановят в 2025 году «Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году.