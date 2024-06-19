«А нашему ребенку почему ничего не купили?» – сердится старшая невестка на свёкров— В прошлые выходные поехали в большой торговый центр, сандалии на лето надо было мужу купить, его прошлые порвались наконец-то, – рассказывает шестидесятилетняя Полина Петровна.
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