«А нашему ребенку почему ничего не купили?» – сердится старшая невестка на свёкров— В прошлые выходные поехали в большой торговый центр, сандалии на лето надо было мужу купить, его прошлые порвались наконец-то, – рассказывает шестидесятилетняя Полина Петровна.