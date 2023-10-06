Кактус путешес...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кактус путешественник

2 439 подписчиков

В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон

Нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх