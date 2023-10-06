В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон

Нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан.