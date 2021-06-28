Вести Кузбасс

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Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках

Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках

Портал для информирования о ситуации с коронавирусом в России стопкоронавирус.рф предупредил о появлении большого количества мошеннических сайтов-двойников, которые используют его официальную символику, и призвал граждан и СМИ быть внимательными.

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