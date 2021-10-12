Женские страсти

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Реакция парня на мою разводку о беременности

Реакция парня на мою разводку о беременности

Решила пошутить на счет беременности и посмотреть на его реакцию. Он "застыл")) Пару минут смотрел не моргая, выпучив глаза.

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Валерий Федосеев
Я наверное старомоден и не могу понять почему с парнем, а не с мужем. Она что, женщина лёгкого поведения?
Andrew Matseevsky
Ты не старомоден, ты просто глуп. Сиди со своим домостроем.
Валерий Федосеев
Не иначе что ты уроженец хохлосрани, ещё и не воспитанный. Не зная человека, тем более старше тебя, обзывать глупцом. На это способен необразованный, сопливый хохол.
Andrew Matseevsky
А тебе сколько? По твоим дремучим идеям лет сто, не меньше.
Alexander Kneper
Послушай, судя по аватарке ты достаточно молодой человек. Ну неужели ты не знаешь, что уже к окончанию школы многие девушки уже не девочки. А уж среди студенток старшекурсниц девственниц днем с огнем не найдешь ; ))
Валерий Федосеев
На аватарке у многих кошечки, собачки и что? Мне 70 лет. Ты тоже из сраиля? В Россию тянет?
Alexander Kneper
Да ты, смотрю, просто мелкий нацистский ублюдок, косящий под русского патриота. И ты знаешь, многие евреи сделали куда больше для России чем такие выродки как ты.
Andrew Matseevsky
Парень слабак, не может держать удар.
Оzzи О О
Я бы тоже задумался , если предохранялись , то кто то и нет , на стороне значит блядонула шалава ?
Александр 24
Заканчивали бы вы,девочки,со своими блядскими "отношениями". В наше время ( лет 50 назад ) такого и в помине не было,но всё моё поколение уже не один десяток лет счастливо живут со своими половинками. Так что ваши - эти самые,стыдливо названные "отношениями" сношения, самый длительный и ненадёжный путь к замужеству. В подсознании таких,как вы, мужики не уважают,считая девушками "лёгкого поведения" ( что и недалеко от истины).
Alexander Kneper
Послушайте ,не стоит идеализировать те времена. Да, браки тогда были прочнее и девушки дольше хранили целомудрие. Но уже и тогда некоторые девочки уже в школе были не девочками. А уж вырвавшись на "свободу" студентки особенно в общежитиях, редко оставались целыми. Я уже не говорю о рабочих общежитиях. Сколько у них было партнеров бог знает. Потом они правда говорили своим мужьям, что он у них только второй ; )) Так что не будьте наивным.
Василий
Если парнишка узнав о "залете" впал в ступор - следует дать ему пинка, и энергичнее.

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