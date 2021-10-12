Реакция парня на мою разводку о беременности

Женские страстиРеакция парня на мою разводку о беременности Решила пошутить на счет беременности и посмотреть на его реакцию. Он "застыл")) Пару минут смотрел не моргая, выпучив глаза.Вернуться к статье125НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевЯ наверное старомоден и не могу понять почему с парнем, а не с мужем. Она что, женщина лёгкого поведения?AMAndrew MatseevskyТы не старомоден, ты просто глуп. Сиди со своим домостроем.Валерий ФедосеевНе иначе что ты уроженец хохлосрани, ещё и не воспитанный. Не зная человека, тем более старше тебя, обзывать глупцом. На это способен необразованный, сопливый хохол.AMAndrew MatseevskyА тебе сколько? По твоим дремучим идеям лет сто, не меньше.AKAlexander KneperПослушай, судя по аватарке ты достаточно молодой человек. Ну неужели ты не знаешь, что уже к окончанию школы многие девушки уже не девочки. А уж среди студенток старшекурсниц девственниц днем с огнем не найдешь ; ))Валерий ФедосеевНа аватарке у многих кошечки, собачки и что? Мне 70 лет. Ты тоже из сраиля? В Россию тянет?AKAlexander KneperДа ты, смотрю, просто мелкий нацистский ублюдок, косящий под русского патриота. И ты знаешь, многие евреи сделали куда больше для России чем такие выродки как ты.AMAndrew MatseevskyПарень слабак, не может держать удар.Оzzи О ОЯ бы тоже задумался , если предохранялись , то кто то и нет , на стороне значит блядонула шалава ?А2Александр 24Заканчивали бы вы,девочки,со своими блядскими "отношениями". В наше время ( лет 50 назад ) такого и в помине не было,но всё моё поколение уже не один десяток лет счастливо живут со своими половинками. Так что ваши - эти самые,стыдливо названные "отношениями" сношения, самый длительный и ненадёжный путь к замужеству. В подсознании таких,как вы, мужики не уважают,считая девушками "лёгкого поведения" ( что и недалеко от истины).AKAlexander KneperПослушайте ,не стоит идеализировать те времена. Да, браки тогда были прочнее и девушки дольше хранили целомудрие. Но уже и тогда некоторые девочки уже в школе были не девочками. А уж вырвавшись на "свободу" студентки особенно в общежитиях, редко оставались целыми. Я уже не говорю о рабочих общежитиях. Сколько у них было партнеров бог знает. Потом они правда говорили своим мужьям, что он у них только второй ; )) Так что не будьте наивным.ВВасилийЕсли парнишка узнав о "залете" впал в ступор - следует дать ему пинка, и энергичнее.Комментировать
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