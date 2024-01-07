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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. Форвард «Вегаса» обновил личный рекорд по очкам – 10 в 20 играх

Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. Форвард «Вегаса» обновил личный рекорд по очкам – 10 в 20 играх

Форвард «Вегаса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:2).  На счету 23-летнего россиянина стало 10 (5+5) очков в 20 играх в этом сезоне.

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