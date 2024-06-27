Студентка из Коломны Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса

Подмосковная студентка Светлана Ратникова стала лауреатом международного конкурса научных работ. В своей работе «Виртуальная экскурсия в музей метрополитен: возможности изучения искусства древних цивилизаций» она продемонстрировала оригинальный подход к изучению культурного наследия.
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