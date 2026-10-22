Redwood: The Untold Story of the Cold War's Most Extraordinary Spy by Ben Macintyre. “In 1981, KGB Major Vladimir Kuzichkin, codenamed ‘Redwood,’ was the best Soviet officer in Iran, running spies in the wake of the Islamic revolution and working with a hidden network of Iranian communists to undermine the new regime.
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