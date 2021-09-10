Подразделения МТО танковой армии ЗВО на учении «Запад-2021» отработали вопросы обеспечения войск в полевых условиях

В ходе проведения этапа совместного стратегического российско-белорусского учения «Запад-2021» военнослужащие материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии Западного военного округа , отработали на практике задачи по развертыванию технических средств для приготовлению пищи, выпечки хлеба, помывки личного состава, ремонта и заправки техники в полевых условиях.
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