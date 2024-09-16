ГД рассмотрит законопроект о защите от лишних списаний цифровых подписок

Депутаты Государственной думы (ГД) на этой неделе рассмотрят законопроект, призванный защитить пользователей цифровых подписок от лишних списаний денег, заявил председатель парламента Вячеслав Володин 16 сентября в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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