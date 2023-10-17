Ошибка в одной цифре и жуткий скрежет обшивки

В ночь на 20 марта 2009 года самолет Airbus A340 авиакомпании Emirates выполнял межконтинентальный рейс EK407 по маршруту Окленд – Мельбурн – Дубай, но при взлете из Мельбурна задел хвостом взлетно-посадочную полосу и с трудом начал набор высоты.
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