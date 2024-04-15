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Петербургский дневник

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Симоньян заявила о необходимости усиления дисциплины в медиа на время спецоперации

Симоньян заявила о необходимости усиления дисциплины в медиа на время спецоперации

Она привела пример с Израилем Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила мнение о необходимости усиления дисциплины в медиа во время спецоперации на Украине, сообщает RT.

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