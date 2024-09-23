10 инвесторов подали заявки на участие в третьей очереди Петровской набережной

Об этом сообщил первый зампред облправительства Данил Кустов в своем телеграм-канале. Напомним, что 18 сентября состоялось совещание по вопросу развития объекта, на котором губернатор Александр Гусев сообщил, что прием заявок от предпринимателей завершится в октябре этого года.