10 инвесторов подали заявки на участие в третьей очереди Петровской набережной

Об этом сообщил первый зампред облправительства Данил Кустов в своем телеграм-канале. Напомним, что 18 сентября состоялось совещание по вопросу развития объекта, на котором губернатор Александр Гусев сообщил, что прием заявок от предпринимателей завершится в октябре этого года.
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