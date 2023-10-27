Введен в эксплуатацию храмовый комплекс на северо-западе столицы

В районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа введен в эксплуатацию храмовый комплекс в честь Святого Равнопрестольного Князя Владимира по адресу: Волоколамское шоссе, владение 65-67.
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