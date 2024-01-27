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Царьград

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Минпромторг заявил о поступлении импортных яиц на полки магазинов России

Минпромторг заявил о поступлении импортных яиц на полки магазинов России

Минпромторг России заявил о поступлении импортных яиц на полки магазинов страны.Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил о начале снижения цен на продукт, но при этом отметил влияние на них со стороны поставок нашего производителя.

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