Пострадавший рассказал, как ему раздробило руку при обстреле Донецка

Арсений Котов/ТАСС Накануне украинские националисты в очередной раз обстреляли Донецк. За один день погибли два человека, в том числе - сотрудник МЧС, и пострадали 12 человек, трое из них - журналисты "Известий".
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