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Крымская газета

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В Симферополе и 22 сёлах 31 августа не будет целый день света: адреса

В Симферополе и 22 сёлах 31 августа не будет целый день света: адреса

31 августа 2026 года с 8:00 до 18:00 будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

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