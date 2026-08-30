В Симферополе и 22 сёлах 31 августа не будет целый день света: адреса

31 августа 2026 года с 8:00 до 18:00 будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
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