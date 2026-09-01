Где в Москве живут те, кто приехал в девяностых, нулевых, 2010-х и 2020-х?

Москва всегда была местом притяжения. Люди приезжают сюда в поисках денег, возможностей, новой жизни.
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