Неочевидные положительные качества тараканов, несмотря на которые мы их всё равно ненавидим

В это довольно трудно поверить, но у тараканов действительно есть положительные качества. Эти неприятного вида насекомые, которые прячутся по углам, стоит только включить свет, могут приносить реальную пользу, а не только собирать хлебные крошки со стола.
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