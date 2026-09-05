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Орловские новости

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Клычков предложил сократить командировки чиновников в Орловской области

Клычков предложил сократить командировки чиновников в Орловской области

Сэкономленные на командировках чиновников деньги направят на поддержку бойцов СВО.В ходе стрима в соцсетях губернатор Андрей Клычков сообщил о планах сократить количество командировок для чиновников.

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