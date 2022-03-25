Конфиденциально! В HYBE слили причину увольнения Джей-Хоупа: «Его убирают, потому что спалил роман Чонгука и Ви»

В корейских новостях снова появилась тревожная информация. Чаще всего СМИ, затрагивая темы о BTS, говорят о Чонгуке (Jungkook) и Ви (V), но в последнее время в заголовках все чаще стало появляться имя Джей-Хоупа (J-Hope).