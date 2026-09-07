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Газета.ру

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Lada Priora и Toyota Camry вошли в пятерку самых популярных подержанных машин в РФ

Lada Priora и Toyota Camry вошли в пятерку самых популярных подержанных машин в РФ

Аналитики автомобильного портала «Дром» подвели итоги летнего сезона на вторичном рынке России. Самыми востребованными подержанными автомобилями в июне–августе 2026 года стали пять моделей: Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 Samara и Toyota Camry.

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