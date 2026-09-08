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День языков народов России: как Тверская область хранит языковое многообразие

День языков народов России: как Тверская область хранит языковое многообразие

8 сентября в России впервые на официальном уровне отмечают День языков народов Российской Федерации. Праздник учреждён указом Президента РФ в ноябре 2025 года по предложению, прозвучавшему на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

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