День языков народов России: как Тверская область хранит языковое многообразие

8 сентября в России впервые на официальном уровне отмечают День языков народов Российской Федерации. Праздник учреждён указом Президента РФ в ноябре 2025 года по предложению, прозвучавшему на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
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