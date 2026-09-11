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Царьград

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Трамп увидел выгодные перспективы в торговле с Россией

Трамп увидел выгодные перспективы в торговле с Россией

На съезде Республиканской партии в Далласе обсудили выгоды от торговли с Россией. Эктор Мигель Кабильдо отметил, что это может снизить цены на бензин, а Дебора из Техаса подчеркнула, что важно сначала остановить конфликт на Украине.

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