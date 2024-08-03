Существует ли судьба и можно ли ею управлять?

В

Воробей

В этой теме полезным может оказаться принятие в учёт одного критически важного принципа - только Творец является СУЩИМ! Тварные же существа не имеют этого качества, или прерогативы, вовсе. Это значит, что только Творец имеет ПРЯМУЮ свободу воли, тогда как тварные существа, те же люди, могут иметь самое большее потенциал КОСВЕННОЙ свободы воли. Да и то, это имеет отношение только к небольшому меньшинству людей. Это и определяет тему судьбы, которая предопределена, и жизни - существованию с аспектом неопределённости, в смысле бытия непредопределённым. Из тех относительно немногих людей, кто имеют потенциал КОСВЕННОЙ свободы воли, лишь совсем единицам суждено реализовать эту потенцию, реализовав жизнь, как нечто, в чём есть и их собственный вклад. Все же остальные проживают только судьбы, полностью предопределённые, и лишенные индивидуального аспекта. Существование, в котором не оказалось ничего своего, не имеет оснований для послесмертия, если таковое в принципе возможно.