Путин отметил системообразующую роль транспортной сферы в развитии РФ

Global Look Press/Svetlana Vozmilova Президент России Владимир Путин в рамках поздравления россиян с Днем работника транспорта отметил важную, системообразующую роль транспортной отрасли в развитии регионов РФ.
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