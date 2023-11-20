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Путин отметил системообразующую роль транспортной сферы в развитии РФ

Путин отметил системообразующую роль транспортной сферы в развитии РФ

Global Look Press/Svetlana Vozmilova Президент России Владимир Путин в рамках поздравления россиян с Днем работника транспорта отметил важную, системообразующую роль транспортной отрасли в развитии регионов РФ.

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