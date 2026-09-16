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Мошенничество на 400 тысяч: петербуржец получил срок за аферу с недвижимостью умершего

Мошенничество на 400 тысяч: петербуржец получил срок за аферу с недвижимостью умершего

В Санкт‑Петербурге суд вынес приговор Александру Юрченко, признанному виновным в особо крупном мошенничестве: мужчина с помощью поддельного паспорта завладел комнатой в квартире в Колпино и продал её за 400 тысяч рублей.

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