Минобрнауки подсчитало зарплаты ректоров новосибирских вузов – кто зарабатывает больше всех

Среди руководителей учреждений, подведомственных Минобрнауки, больше всего зарабатывает ректор НГТУ. Данные о среднемесячной заработной плате руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2023 год появились в сети.