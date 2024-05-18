Минобрнауки подсчитало зарплаты ректоров новосибирских вузов – кто зарабатывает больше всех

Среди руководителей учреждений, подведомственных Минобрнауки, больше всего зарабатывает ректор НГТУ. Данные о среднемесячной заработной плате руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2023 год появились в сети.
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