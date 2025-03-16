Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности

Убитый в Одессе националист Демьян Ганул* (*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), пять раз уходил от ответственности, соответствующие решения принимали украинские суды, сообщает РИА Новости .
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