Новосибирская область заняла второе место в рейтинге по стоимости ОСАГО

Исследование о стоимости ОСАГО в регионах России провели по итогам первого квартала 2024 года.Новосибирская область вошла пятёрку регионов России, где самая высокая цена за ОСАГО.
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