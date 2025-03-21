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Царьград

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Миронов предложил Путину программу "Время героев. Волонтёры" для СВО

Миронов предложил Путину программу "Время героев. Волонтёры" для СВО

Сергей Миронов предложил Владимиру Путину создать программу "Время героев. Волонтеры" для участников Специальной военной операции.

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Комментарии
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zs
zhanna simonova
Под программу выделяются деньги.А смотрящих за распил уже назначили?
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