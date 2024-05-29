⏺В Армянске два дня подряд будут проводить учебные стрельбы О возможных громких звуках в городе предупредил глава администрации Василий Телиженко.
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⏺В Армянске два дня подряд будут проводить учебные стрельбы О возможных громких звуках в городе предупредил глава администрации Василий Телиженко.